MDG-Hermstad har forhåndsstemt: – Nå teller hver eneste stemme

I stedet for å vente til valgdagen prøver han å bidra til at så mange som mulig av dem som må forhåndsstemme, faktisk gjør det.

– Å forhåndsstemme i dag er siste sjanse for mange som ikke bor der de er folkeregistrert, slik som studenter, og det vil jeg gjerne bidra til å rette søkelyset mot, sier Hermstad til NTB.

MDG-leder Arild Hermstad benyttet siste sjanse til å forhåndsstemme. Heiko Junge / NTB

Fredag avla han sin stemme på Bøler i Oslo.

MDG flyr rekordhøyt på målingene, med 6,3 prosent i snitt, men Hermstad frykter likevel en repetisjon av valget i 2021, da partiet havnet en hårsbredd under sperregrensen.

– Nå teller hver eneste stemme, slår Hermstad fast.

– Vi vet at mange lot være å stemme på MDG i 2021 fordi de trodde vi var trygt over sperregrensen. Om alle som vurderer å stemme på oss, faktisk gjør det nå, kan MDG gjøre Støre grønnere – og unngå en Frp-dominert regjering med Sylvi Listhaug som statsminister.