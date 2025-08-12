MDG frir til Ap-velgere

For å sikre rødgrønn valgseier, ønsker MDG å «låne» velgere fra Arbeiderpartiet. Flere velgere vet ikke at partiet har stilt seg bak Støre som statsminister. 

Lan Marie Berg sier man får mer igjen for stemmen sin ved å stemme MDG, om man ønsker en rødgrønn valgseier.
Om MDG kommer over sperregrensen, kan partiets mandater sprette opp til 8 fra 3. Det kan avgjøre valget.

– Mange kom til meg etter valget sist og sa de ville stemt MDG om de visste at det var så avgjørende. Vi var en hårsbredd unna, bare 1721 stemmer fra å nå sperregrensen. Nå er det enda mer som står på spill. 

