MDG frir til Ap-velgere

Lan Marie Berg mener man får mer igjen for stemmen sin ved å stemme MDG, om man ønsker en rødgrønn valgseier. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Om MDG kommer over sperregrensen, kan partiets mandater sprette opp til 8 fra 3. Det kan avgjøre valget.

– Mange kom til meg etter valget sist og sa de ville stemt MDG om de visste at det var så avgjørende. Vi var en hårsbredd unna, bare 1721 stemmer fra å nå sperregrensen. Nå er det enda mer som står på spill.