MDG frir til Ap-velgere
For å sikre rødgrønn valgseier, ønsker MDG å «låne» velgere fra Arbeiderpartiet. Flere velgere vet ikke at partiet har stilt seg bak Støre som statsminister.
Lan Marie Berg mener man får mer igjen for stemmen sin ved å stemme MDG, om man ønsker en rødgrønn valgseier.
Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Om MDG kommer over sperregrensen, kan partiets mandater
sprette opp til 8 fra 3. Det kan avgjøre valget.
– Mange kom til meg etter valget sist og sa de ville stemt
MDG om de visste at det var så avgjørende. Vi var en hårsbredd unna, bare 1721
stemmer fra å nå sperregrensen. Nå er det enda mer som står på spill.