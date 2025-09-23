MDG foreslår nasjonalpark i Nordmarka

Et av Norges mest brukte turområder er truet, mener MDG: – Vi må sikre denne perla.

Bildet viser innsjøen Hakkloa i Nordmarka i Oslo, hvor MDG vil ha nasjonalpark.

Martin Næss Kristiansen
Journalist
Publisert

MDG har fremmet et forslag om å gjøre Nordmarka i Oslo til nasjonalpark. Forslaget behandles av bystyret onsdag.

– Noe av det som gjør Oslo unik, er beliggenheten mellom fjorden og marka. Nå må vi sikre denne perla for framtiden. Det er på høy tid at Nordmarka får den beskyttelsen den fortjener, sier bystyrerepresentant Sirin Stav (MDG) til Dagsavisen.

Forslaget fra MDG er:

