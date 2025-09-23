MDG foreslår nasjonalpark i Nordmarka

MDG har fremmet et forslag om å gjøre Nordmarka i Oslo til nasjonalpark. Forslaget behandles av bystyret onsdag.

– Noe av det som gjør Oslo unik, er beliggenheten mellom fjorden og marka. Nå må vi sikre denne perla for framtiden. Det er på høy tid at Nordmarka får den beskyttelsen den fortjener, sier bystyrerepresentant Sirin Stav (MDG) til Dagsavisen.



Forslaget fra MDG er: