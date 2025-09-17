MDG anmelder tidligere Norgesdemokratene-profil etter innlegg om Eivind Trædal

MDGs partisekretær har orientert både politi og PST om innlegget. Foto: Skjermdump fra X, hentet fra Trædals Facebook-profil.

Eivind Trædal (MDG) reagerte mandag på et innlegg skrevet av Tore Rasmussen på X. Rasmussen har tidligere vært medlem av det nasjonalkonservative partiet Norgesdemokratene. Han er nå redaktør i nettavisen Rabulisten og forlegger i det omstridte forlaget Legantum.

I innlegget skriver Rasmussen: «Om noen hadde myrdet MDG-politiker Eivind Trædal ville da fokuset i media ha vært på hans ekstreme meninger, eller morderens holdninger?»

Det hele skjer få dager etter drapet på Charlie Kirk i USA. Både Kirks holdninger og holdningene til mannen som er siktet for drapet, har skapt mye diskusjon – også her i Norge.

Etter å ha lest innlegget, meldte Trædal det inn til partiledelsen, sier han til Dagsavisen.

– Jeg ble urolig da jeg leste det. Det å sitte og fantasere om hva som ville skjedd hvis en politisk motstander blir drept, er ganske hard kost. Det er ikke vanlig i Norges politiske ordskifte. Det skaper en truende atmosfære når man skriver om politiske drap på den måten, sier Trædal.

Partisekretær i MDG Kristin Antun sier at de kommer til å anmelde forholdet.

– Jeg ser alvorlig på saken og har innledet kontakt med politi og PST. Det vil bli levert en formell politianmeldelse, sier Antun til Dagsavisen.

Mener innlegget er mediekritikk – ikke en trussel

Trædal reagerer også på at Rasmussen kaller meningene hans for ekstreme.

– Hvis man er langt ut på ytterfløyen på høyresiden er det sikkert mye man oppfatter som ekstremt. Men jeg mener vi har sett en begrepsutglidning der også flere tror at ekstremisme bare handler om at man mener noe som kan defineres som politisk radikalt. Ekstremisme er noe helt annet. Det handler om at man argumenterer for politisk vold, og det er en langt verre beskyldning.

– Jeg ble urolig da jeg leste innlegget, sier Eivind Trædal. Pål Karstensen

Dagsavisen har vært i kontakt med Rasmussen onsdag. Han mener innlegget han skrev er mediekritikk.

Tore Rasmussen sier innlegget er ment som mediekritikk. Privat

– En eventuell anmeldelse tar jeg med knusende ro. Det er en bevisst vrangtolkning, skriver Rasmussen i en e-post til Dagsavisen.

Han skriver at han verken oppfordret til eller forsvarer vold. Han beskrev heller ikke et reelt «potensielt drap», skriver han. Han kaller det i stedet et klassisk hypotetisk resonnement.

– Hensikten med posten var å kritisere medienes dekning av drapet på Charlie Kirk i USA, der jeg oppfattet at journalistene la for mye vekt på den drepte som person, og for lite på gjerningsmannens motiv.

– Forsøkt gjort til politisk martyr

Selv sier Trædal at han har vært klar og tydelig på at han fordømmer alle som argumenterer for voldsbruk eller fleiper med drapet på Kirk.

Samtidig mener han det må være mulig å «snakke sant om de døde».

– I dette tankeeksperimentet trekker Rasmussen åpenbart en parallell til debatten etter drapet på Kirk. Gjerningsmannens motivasjon vet vi så langt lite om. Gitt utviklingen er det naturlig at Kirks holdninger også kommer opp til diskusjon, ikke minst fordi Kirk blir forsøkt gjort til en politisk martyr av hans ideologiske støttespillere.

Han peker på hvordan høyresiden i USA har reagert etter drapet.

– Hvis det var en politisk stemning der Trump-administrasjonen gikk ut og snakket om å deeskalere og stoppe voldsspiralen, så ville etterspillet vært annerledes. Men Trump gikk ut og sa at det skyldes venstresidens retorikk, og har lovet å gå etter dem han oppfatter som skyldige. Da har man umiddelbart en ekstremt farlig situasjon.

Han trekker også fram opptredenen til USAs visepresident JD Vance i podkasten «The Charlie Kirk Show» som tilhørte Kirk.

– JD Vance sier i klartekst at dette skal de bruke for å forfølge politiske motstandere. Derfor er det viktig å snakke om Kirks politiske prosjekt og hva han var en del av. Vi kan ikke kneble debatten rundt Kirk når vi ser hvordan etterspillet er. Som martyr vil Kirk kunne bli enda farligere etter sin død.