Ari Behns bisettelse og talen til datteren Maud Angelica Behn skaper sterke reaksjoner.

– Hun klarer med en slik kraft å stå der i sårbarheten sin og sorgen sin, og likevel se andre. Hun ser at dette skjer hver dag, og at det finnes mennesker som akkurat nå sitter og ikke ser noen annen utvei. Jeg er sikker på at hun med den talen hun valgte å holde i dag, og med den kraften hun holdt den med, har reddet liv og har forandret menneskers liv, sa Njie til NTB etter Ari Behns bisettelse i Oslo domkirke.

Behns familie har siden hans bortgang 1. juledag vært åpne om at han tok sitt eget liv. Njie tror også dette har forandret noe i Norge.

– At familien valgte å være så ærlige fra første stund, at de ikke skjulte det og ikke skammet seg, som jeg tror veldig mange gjør i en slik situasjon, det har forandret måten vi snakker om selvmord på, mener Njie.

– En bisettelse som faktisk kommer til å bety noe

I sitt minneord oppfordret Ari Behns eldste datter Maud Angelica folk som sliter med mørke tanker, til å oppsøke hjelp.

– Jeg tror den kan få veldig stor betydning, sier Unni Lindell.

– Det ble oppfordret til at folk som har det tungt, skal søke hjelp. Så jeg tror at dette er en bisettelse som faktisk kommer til å bety noe, sier forfatter og venn av Behn, Unni Lindell, til NTB.

Hun legger også vekt på viktigheten av at de som sliter og opplever mørke tanker, må tørre å be om hjelp i tide.

– Det er viktig å klare å se at det er lys i tunnelen, sier hun.

Hun trekker videre fram at det var en rolig og vakker bisettelse og mener pressen bør være varsom mot dem som står igjen.

– Jeg har også lyst til å si at disse tre jentene som har mistet pappaen sin, fortsatt har en mamma igjen som kanskje pressen kan være litt snillere mot.

Lindell beskriver Behn som en hedersmann og en morsom, spennende og sprudlende person.

– Rett og slett et fantastisk menneske, sier hun.

Erna Solberg om Maud Angelicas tale: – Utrolig sterkt

En tydelig preget statsminister Erna Solberg (H) synes Ari Behns bisettelse var en rørende opplevelse og beskriver Maud Angelicas tale som utrolig sterk.

– Det var nydelig, flott og ikke minst utrolig sterkt å klare å gjøre det så kort tid etter at faren har tatt sitt eget liv, sier en tydelig preget Solberg til NRK utenfor Oslo domkirke fredag ettermiddag.

– Det viser en jente som har fått mye kjærlighet og styrke opp gjennom livet sitt, fortsetter hun.

Solberg tok selv opp selvmordsproblematikken i sin nyttårstale, etter at Behn valgte å avslutte livet 1. juledag.

– Jeg tror kanskje hun trenger bedre gjennom med budskapet om at du er nødt til å be om hjelp, for det er folk som er glad i deg. Det tror jeg er det viktigste vi sier til alle folk.

– Jeg tror det treffer midt i hjertet på dem som sliter og for mange pårørende, det klare, innstendige budskapet om å be om hjelp, sier statsministeren til NTB.

Vil jobbe med selvmordsforebygging

Overfor Dagbladet trakk Solberg også fram at mange menn som begår selvmord, ikke har bedt om hjelp.

– De fleste kvinner som begår selvmord, har også vært innom hjelpeapparatet. Det betyr at vi må jobbe med hvordan hjelpeapparatet kan bli bedre, slik at folk kan leve gjennom en vanskelig situasjon og det mørket som man har. Det skal vi jobbe med, å forebygge selvmord.

Hun mener det er en vei å gå i arbeidet med selvmordsforebygging, og at ikke alle svarene er der ennå.

– Men starten, det med å be om hjelp, det er utrolig viktig.

Mental Helse tror Maud Angelicas tale vil ha stor effekt

Hun beskriver bisettelsen som en både rørende og sterk opplevelse.

– Det tror jeg alle følte. Det var et sterkt farvel fra en familie som var utrolig glad i Ari Behn, og resten av oss ble rørt inn til sjelen.

Kommunikasjonssjef Kristin Bergersen i organisasjonen Mental Helse takker Maud Angelica Behn for hennes minneord i farens bisettelse.

– At hun klarer å heve blikket på den måten og vise omsorg for dem som sliter, det betyr utrolig mye. Jeg tror det har stor effekt at det kommer fra henne, sier Bergersen.

I sitt minneord oppfordret Ari Behns eldste datter folk som sliter med mørke tanker, til å søke hjelp. Bergersen tror 16-åringens ord betyr mer enn oppfordringer fra organisasjoner eller myndighetene.

– At hun, som akkurat har mistet faren, sa dette, det tror jeg har stor effekt, sier Bergesen.

– Jeg vil rette en stor takk, fortsetter hun.

