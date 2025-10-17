Matprisene stiger – overskuddet øker
Driftsoverskuddet i dagligvarebransjen økte med 17 prosent i fjor og nærmer seg rekordnivået fra pandemien, viser en ny analyse.
– Når omsetningen øker, så blir det mer lønnsomt, sier Martin Klafstad, som er partner i Emendor, til Dagens Næringsliv.
Både kjedene og dagligvareleverandørene økte lønnsomheten i fjor, ifølge en analyse fra konsulentselskapet. Driftsoverskuddet i bransjen økte med 17 prosent.
Det samlede driftsresultatet var på 23,5 milliarder kroner i fjor, ikke langt bak gullåret 2020 da norsk dagligvare hadde tidenes driftsoverskudd på 24,8 milliarder.
Prisøkningen på mat og drikke var 5,2 prosent i fjor, ifølge konsumprisindeksen. Denne prisøkningen er hovedgrunnen til at bransjens omsetning steg med 4,9 prosent.
– De fem store Norgesgruppen, Rema 1000, Coop, Tine og Orkla øker sin andel av samlet omsetning og driftsresultat, sier Klafstad.