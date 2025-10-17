Matprisene stiger – overskuddet øker

Driftsoverskuddet i dagligvarebransjen økte med 17 prosent i fjor og nærmer seg rekordnivået fra pandemien, viser en ny analyse.

Både matbutikk-kjedene og leverandørene økte lønnsomheten i fjor, ifølge ny analyse.
NTB NTB
Publisert Sist oppdatert
Lesetid: < 1 min

– Når omsetningen øker, så blir det mer lønnsomt, sier Martin Klafstad, som er partner i Emendor, til Dagens Næringsliv.

Både kjedene og dagligvareleverandørene økte lønnsomheten i fjor, ifølge en analyse fra konsulentselskapet. Driftsoverskuddet i bransjen økte med 17 prosent.

Det samlede driftsresultatet var på 23,5 milliarder kroner i fjor, ikke langt bak gullåret 2020 da norsk dagligvare hadde tidenes driftsoverskudd på 24,8 milliarder.

Prisøkningen på mat og drikke var 5,2 prosent i fjor, ifølge konsumprisindeksen. Denne prisøkningen er hovedgrunnen til at bransjens omsetning steg med 4,9 prosent.

– De fem store Norgesgruppen, Rema 1000, Coop, Tine og Orkla øker sin andel av samlet omsetning og driftsresultat, sier Klafstad.

scroll nyheter norgesgruppen martin klafstad lønnsomhet innenriks dagligvarebransjen prisøkning
Powered by Labrador CMS