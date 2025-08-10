Mathias (19) slet med ensomhet: – Jeg er vant til å ikke bli invitert

Mathias Danielsen Karlstad har nå startet podkasten «Er det bare meg?» med Ilse Håbjørg. FOTO: Privat

– Jeg har kjent en del på ensomhet og utenforskap. Jeg flyttet fra et lite til et større fotballag og klarte ikke å finne plassen min fra starten.

Mathias Danielsen Karlstad er 19 år gammel og kommer fra Trondheim. I overgangen fra barneskole til ungdomsskole kjente han, som mange andre, på følelsen av å ikke helt passe inn. På fotballaget var de andre guttene allerede en etablert gjeng, og det var lite rom for nye bånd.

Mathias ble stående utenfor den indre sirkelen.