En ny undersøkelse viser at ni av ti masterstudenter er fornøyde med utdanningen de tok. To av tre opplever at jobbmulighetene har vært som forventet eller bedre.

Samtidig ser man at kandidater innenfor lærer-, helse- og sosialfag i størst grad får brukt kompetansen sin i jobben.

– Dette er gode nyheter, som tydelig bekrefter det vi vet fra andre undersøkelser: Å ta høyere utdanning i Norge gir deg veldig gode muligheter i arbeidslivet. Vi utdanner kandidater som samfunnet har behov for, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap) i en pressemelding.

96 prosent av kandidatene fra norske læresteder, og 95 prosent fra utenlandske læresteder som fullførte i 2018 og i 2019, er i relevant jobb i dag. Det er få som ufrivillig jobber deltid, og et klart flertall oppgir at de er fornøyd med jobben sin. Tidligere har nyutdannede innen realfag og humaniora strevd med overgangen til arbeid. Dagens tall viser at de fleste nå har relevant jobb etter noen år.

Man ser også at de fleste som studerte i utlandet, vender tilbake til Norge etter endt utdanning. Mens 32 prosent av dem som studerte i Norge, fortsatt bor på studiestedet.

Undersøkelsen er gjort for Direktorat for høyere utdanning og kompetanse av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).