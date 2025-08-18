Marius Borg Høiby tiltalt for fire voldtekter og mishandling i nære relasjoner

Statsadvokat Sturla Henriksbø møtte pressen mandag ettermiddag hvor han la fram tiltalebeslutningen.

– Han er tiltalt for fire voldtekter, og mishandling i nære relasjoner mot en tidligere samboer. Overfor en annen tidligere samboer er han tiltalt for flere voldshandlinger, fredskrenkelser, skadeverk og brudd på besøksforbud. Han er også tiltalt for å ha filmet underlivet til en rekke kvinner uten deres viten eller samtykke, sa Henriksbø.

Tiltalen omfatter hele 32 punkter og sju fornærmede kvinner.

De fire voldtektssakene Høiby er tiltalt for, fant sted i perioden 2018 til 2024. I alle tilfeller sov kvinnene, ifølge politiet. De mener å kunne bevise hendelsene ut fra video og bilder som er hentet fra Høibys telefon.

Høiby nekter straffskyld for alle de mest alvorlige tiltalepunktene, bla

Forsvarer: Siste ord er langt fra sagt

Høibys forsvarer Ellen Holager Andenæs sier at selv om tiltalen mot klienten er alvorlig, er det viktig å ikke glemme at den ikke er noen dom.

– Tiltalen er alvorlig, og vår klient tar også tiltalen på høyeste alvor. Han har samarbeidet med politiet nå gjennom en rekke avhør, og kommer til å forklare seg for retten. Men man må heller ikke glemme at dette er bare en offentlig beskyldning. Det har ennå ikke falt noen dom, så siste ord er jo ikke sagt i saken på noen som helst måte, sier Andenæs til NTB.

Andenæs snakket med Høiby etter at tiltalen ble offentlig mandag.

– Det som er helt klart, er at han erkjenner ikke straffskyld for de alvorlige forholdene, sier Andenæs.

Hun sier dette blir blant de sentrale bevistemaene i saken.

Slottet: – Opp til domstolene

– Det er opp til domstolene å behandle denne saken og komme fram til en avgjørelse. Vi har ikke noe å legge til ut over dette, skriver Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe i en kommentar til NTB.

Nora Haukland er den eneste av kvinnene som ble nevnt ved navn i Henriksbøs orientering, da hun har vært åpen om at hun er involvert i saken.

– Det er tatt ut tiltale i tråd med våre klienters forklaringer og øvrig etterforskningsmateriale. Det er en alvorlig og omfattende tiltale, sier advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang. De er bistandsadvokater for blant andre Nora Haukland.

Også bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen sier hennes klient opplever tiltalen i tråd med sine forklaringer. Larsen representerer en kvinne på Frogner, nevnt i 16 tiltalepunkter.

– Det viktigste for henne er at hun opplever at statsadvokaten tror henne på det hun har forklart, sier

Marius Borg Høiby har nektet straffskyld for voldtekt, men har erkjent å ha utøvd vold mot kvinnen på Frogner, samt å ha truet en mann.

– Likhet for loven

Statsadvokaten understreket at det er en sak med et stort alvor over seg:

– Det er meget alvorlige handlinger som kan sette varige spor og ødelegge liv. Den øvre strafferammen for forholdene som er omhandlet i tiltalebeslutningen, er fengsling inntil ti år, sa han.

Han tok også opp det at Høiby er en del av kongefamilien.

– For påtalemyndigheten er det viktig at det skal være likhet for loven. Det at Marius Borg Høiby er en del av kongefamilien, skal selvfølgelig ikke gjøre at han blir behandlet mildere eller strengere enn om tilsvarende forhold var begått av andre.

Trafikklovbrudd

– Hvem han er i familie med, får selvfølgelig betydning for medieinteressen rundt saken, men skal ikke ha noen betydning for tiltalespørsmålet eller hvilken straff som venter ham dersom han blir funnet skyldig, sa statsadvokaten.

I tillegg til hele ti tiltalepunkter som dreier seg om en rekke tilfeller av vold og overgrep mot kvinner, er Marius Borg Høiby tiltalt for en rekke trafikklovbrudd, samt for ett tilfelle av forulemping av offentlig tjenestemann og ett tilfelle av at han ikke ville oppgi sin identitet til politiet.

Etterforsket ferdig i juni

Politiet avsluttet etterforskningen i slutten av juni og oversendte saken til statsadvokaten, som nå har konkludert med at det er grunnlag for straffeforfølgning.

Kronprinsesse Mette-Marits sønn har vært siktet av politiet for i alt 23 forhold, opplyste politiet på en pressekonferanse i juni. Det omfattet blant annet voldtekt, mishandling i nære relasjoner, trusler og brudd på besøksforbud og seksuelt krenkende atferd. Høiby nekter straffskyld for voldtekt.

Henleggelser

Flere forhold ble henlagt, enten på grunn av mangel på bevis eller på grunn av foreldelse. Dette gjelder blant annet saken mot tidligere samboer Juliane Snekkestad.

Politiet opplyste da at det var et tosifret antall fornærmede i saken.

Marius Borg Høiby har vært pågrepet flere ganger det siste året. Første gang var 4. august i fjor, da han ble pågrepet for vold mot sin daværende kjæreste i en leilighet på Frogner. Han ble senere pågrepet to ganger til, sist 18. november i nærheten av Skaugum.

Det er stor medieinteresse rundt saken. Jonas Fæste Laksekjøn / NTB