Mann tiltalt for å ha snikfilmet over 80 kvinner i Oslo

En mann i 20-årene må i januar møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha snikfilmet over 80 kvinner. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Samtlige av videoene er filmet med mobiltelefon. Politiet har ikke grunnlag for å mistenke at opptakene er delt videre, sier politiadvokat Marcus Nicolay Lyngstad til TV 2.

Hendelsene i tiltalen spenner seg fra 7. september i fjor til 8. juni i år.

Alle tiltalepunktene omfatter snikfilming av kvinner som ikke visste at de ble filmet.

Ved en anledning skal han gjennom et vindu ha snikfilmet et par som hadde sex. Mange av snikfilmingene skjedde på utesteder etter midnatt. På to forskjellige utesteder filmet han til sammen over 70 ulike kvinner mens de benyttet toalettet, ifølge tiltalen.

– En kvinne ble selv oppmerksom på en kameralinse som stakk inn under en toalettbås, mens hun benyttet toalettet på utestedet. Hun tok kontakt med en vekter, sier politiadvokaten videre.

Mannen har John Christian Elden som forsvarer. Han sier klienten har erkjent straffskyld.

Saken skal opp i Oslo tingrett i januar, og det er satt av to dager til behandling av saken.