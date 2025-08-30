Mann tatt av et stort ras i Levanger – E6 blir stengt i flere dager

Politiet meldte om hendelsen like før klokken 9 lørdag morgen, og nødetatene var raskt på stedet.

– Det er snakk om et større ras, opplyser Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt.

Politiet opplyser at alle nødetater er på stedet og gjør livreddende arbeid.

Raset har gått over både nye og gamle E6 samt jernbanen på E6 ved Nesvatnet. Det er ventet at E6 blir stengt i lang tid fremover. Omkjøringsvei er via fylkesvei 755.

– E6 blir stengt i flere dager, skriver Statens vegvesen i en pressemelding ved 13-tiden lørdag ettermiddag.

− Vi jobber nå med å få en oversikt over hendelsen og vil starte opprydningsarbeidet når politiet har frigitt skadestedet. Vi ber om at alle som skal ut på veien sjekke vegvesen.no/trafikk for oppdatert informasjon, forteller avdelingsdirektør for drift og vedlikehold i midt- Norge, Ruth Helene Myklebust.

Person tatt av skredet

Redningsleder Johan Mannsåker i Hovedredningssentralen bekrefter overfor Dagbladet at en person er tatt.

Han håper at vedkommende har funnet en luftboble under vann for å holde seg i live.

– Det er en åpenbar frykt for at liv går tapt, men vi håper selvsagt at vi finner personen i live. Søket er ikke avsluttet på noen som helst måte, sier Mannsåker.

Det har gått et stort ras over E6 i Levanger. Ole Martin Wold / NTB

Politiet opplyser til Adressa at vedkommende er en som arbeidet på eller ved jernbanen da raset skjedde. Pårørende er varslet.

– En dramatisk situasjon

Ordfører Anita Ravlo Sand (Sp) i Levanger kommune omtaler hendelsen som tragisk.

– Tankene våre går til de som er direkte berørt, og fokuset nå er først og fremst å finne den savnede, sier Sand til NTB, og legger til:

– Men dette er også en dramatisk situasjon for samferdselen gjennom regionen, den vil påvirke mange, både næringsliv og private.

Bil havnet i vannet

Kommunikasjonssjef i entreprenørselskapet Mesta, som utførte arbeid på stedet, Hulda Tronstad, opplyser at ingen av deres arbeidere er skadet.

– Vi har to arbeidere på stedet som vi har hatt kontakt med og som er uskadet, sier hun til NTB.

Publikum oppfordres av politiet til å holde seg unna rasområdet.

– To boliger med til sammen tre personer tilhørende er evakuert, forteller Brende.

Det var også en bil som hadde havnet i vannet, og føreren av denne bilen er sendt til Levanger sykehus.

– Den bilen hadde tilfeldigvis en henger med en båt på, så han kom seg ut av bilen, hoppet over i båten og berget seg, forteller innsatsleder Karl Smaaland.

Etterspør hjelp fra publikum

Opptak fra dashbordkameraer skal ifølge politiet kunne hjelpe med å oppklare om flere biler har blitt tatt av skredet lørdag morgen.

– Politiet ønsker derfor kontakt med de som har kjørt i sørgående retning på E6 ved rasstedet og har dashbordkamera. Dette gjelder personer som har kjørt strekningen fra rasstedet og sørover før raset gikk, opplyser politiet.

Det aktuelle tidspunktet er fra klokken 08.30.

Disse bes om å kontakte politiets tipstelefon på nummer 73 48 94 00.

Flere nødetater har rykket ut til raset. Ole Martin Wold / NTB

Kvikkleire i området

En geoteknisk ingeniør fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) bistår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med ekspertise på stedet.

– En av våre geotekniske ingeniører vil i første omgang bistå med å etablere en evakueringssone rundt skredet, opplyser NGI til pressen.

Ifølge instituttet er det sannsynlig at det er et kvikkleireskred ettersom det er tidligere registrert kvikkleire i området.

– Det er for tidlig å si noe om årsak til skredet, opplyser NGI.

Sykehuset i Levanger gikk ifølge Innherred først i rød alarm, men beredskapen ble etter hvert justert ned igjen.

Røde Kors bistår

Distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps Linda Kristin Evenset opplyser til NTB at de har 60 mannskaper som står klare for innsats.

– I tillegg har vi 6 ATV-er og 2 båter på stedet, og også droneressurs, sier Evenset.

Hun opplyser at det foreløpig kun er drone som er i innsats, men det planlegges for et mer omfattende søk med resten av ressursene.

Politiet har innført midlertidig flyforbud for å sikre at dronene som deltar i søk får fritt leide over rasområdet.

Arbeid i området

Bane Nor bekrefter til NRK at de holder på med arbeid i rasområdet denne helga.

Arbeidet dreier seg om stabilisering av grunnen langs dagens spor. Bane Nor skal også skifte ut fire stikkrenner og bygge et nytt fundament for det nye kryssingssporet.

– Vi jobber med å bygge et nytt krysningsspor ved Nesvatnet. Men jeg kan ikke si noe om dette arbeidet har noe med raset å gjøre, sier pressevakt Gunnar Børset til NRK.

Til Aftenposten forteller Børset at hele Trøndelag har dårlige grunnforhold på grunn av store forekomster av kvikkleire.

– Så dette er ganske standard arbeid, sier han til avisen.

Raset har gått over både nye og gamle E6 samt jernbanen på E6 ved Nesvatnet. Det er ventet at E6 blir stengt i flere dager. Ole Martin Wold / NTB

