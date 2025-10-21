Mann siktet for Drøbak-bomben og drapsplaner på Bastøy

Nordmannen ble pågrepet i Tyrkia i sommer etter sju år på rømmen.

– Vi har sett på nettverket hans siden september i fjor. Vi mener at han kan knyttes til to typer kriminalitet: Grov narkotikakriminalitet og voldskriminalitet, sier politiadvokat John Ivar Johansen i Kripos til VG.

Etterlyst siden 2018

24. oktober 2023 gikk det av en bombe utenfor et bolighus i Drøbak mens flere personer lå inne og sov. I fjor høst avdekket politiet også drapsplaner mot en mann som sonet i Bastøy fengsel, der en svensk 16-åring skulle ta livet av den innsatte.

Statsadvokat Geir Evanger ved Det nasjonale statsadvokatembetet beskriver 34-åringen som en sentral aktør.

Nordmannen har vært etterlyst siden 2018 i forbindelse med en narkotikasak som involverte 250 kilo hasj. Fordi han også er tyrkisk statsborger, er det usikkert om «Fjellreven» kan utleveres til Norge, skriver NRK.

Tre personer dømt

Tre svenske statsborgere, to menn og en kvinne, ble dømt i august da saken var oppe i tingretten, skriver Akershus Amtstidende , som har lest dommen. Noen dager før hendelsen i oktober 2023 ble de to mennene kontaktet og spurt om å påta seg et oppdrag der det skulle detoneres en bombe utenfor en bolig i Norge. Den ene av mennene skulle detonere bomben, mens den andre skulle filme sprengningen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med den etterlyste nordmannens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, men har ikke fått svar.

NRK har flere ganger forsøkt å få tak i «Fjellrevens» tyrkiske forsvarer, men han har ikke besvart deres henvendelser.