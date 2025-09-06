Mann drept i leilighet på Torshov – en mann siktet for drap

Politiets innsatsleder Anders Rønning snakket med pressen utenfor leiligheten der en person ble funnet død lørdag kveld. Foto: Thomas Fure / NTB

Politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse i en kommunal leilighet på Torshov klokken 19.57.

– Det ble sendt politi og ambulanse til stedet, og vi fikk raskt kontroll på en skadet personen. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp umiddelbart, men personen ble erklært død på stedet, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug.

En nabo forteller til VG at den drepte mannen ble skutt, men dette har ikke politiet ville kommentere.

Politiet tause

Krimleder Mona Nordby i Oslo-politiet opplyste like etter midnatt at det blir en pressebrifing om drapet på politihuset søndag formiddag.

Ved 23-tiden lørdag kveld skrev hun at politiet ikke ville gi flere kommentarer om saken:

– Av hensyn til sakens tidlige fase kommer vi ikke til å gå ut med noe nærmere informasjon på nåværende tidspunkt.

Politiet opplyser at det er iverksatt omfattende søk etter gjerningsperson eller gjerningspersoner. Flere ble sett løpende fra åstedet rett etter hendelsen. Det er flere navngitte personer blant dem politiet leter etter og de involverte er alle kjent for politiet fra før. Drapet skal ha skjedd i et rusmiljø.

Politiet er på Torshov i Oslo med flere patruljer etter melding om en alvorlig voldshendelse i en leilighet. Foto: Thomas Fure / NTB

Mann pågrepet

– Det er uvisst om de vi leter etter har flyktet til fots eller i bil. Politihelikopter, hundepatruljer og en stor mengde andre patruljer deltar i søket, sier Østerhaug.

Ved 21.30-tiden forteller politiet at de har kontroll på en mann i nærheten av åstedet lørdag som knytter seg til hendelsen.

– Han er siktet for drap eller medvirkning til drap og er kjørt til arrest. Vi er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen, og av hensyn til denne er det begrenset hva mer vi kan dele, sier Østerhaug.

Arbeidet på åstedet pågikk fortsatt natt til søndag med tekniske undersøkelser, vitneavhør og innhenting av videoovervåking. Politiet understreker at de ikke er opplysninger som tilsier at andre personer i området er i fare.

– Vi jobber ut fra flere hypoteser. Det er for tidlig å gå inn på motiv eller relasjonen mellom gjerningspersonen og den døde, sier Østerhaug.