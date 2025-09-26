Ifølge Haaretz forlot flere titalls mennesker salen. Netanyahu ba selv om ro i salen og om at folk skulle bli sittende. Han startet talen med å si at Israel har «knust Hamas' terrormaskin», lagt Irans atomambisjoner i grus og fått Hizbollah i knestående.

Israel må «gjøre ferdig jobben» i Gaza «så fort som mulig», sa Netanyahu. Ifølge ham er de siste restene av Hamas forskanset i Gaza by, der Israel fører en bakkeinvasjon.

Han takker Donald Trump for den amerikanske presidentens «modige og besluttsomme handlinger overfor Iran». Netanyahu sier Israel fjernet en eksistensiell trussel i krigen mot landet.

Netanyahus tale ble kringkastet inn på Gazastripen gjennom høyttalere på israelsk side. I tillegg hevder Israels militære (IDF) å ha tatt kontroll over telefonene til befolkningen på Gazastripen slik at de skal høre talen, skriver nyhetsbyrået AP.

I talen henvender Netanyahu seg til Hamas og ber dem legge ned våpnene og befri gislene.

Til gislene sier han at Israel ikke «vil hvile før vi har hentet dere alle hjem».

Netanyahu gikk også hardt ut mot de vestlige landene, blant dem Norge, som har anerkjent Palestina.

– Deres skammelige beslutning vil oppmuntre til terror mot jøder og uskyldige mennesker over alt, sa Netanyahu.