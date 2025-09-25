– Man går på et kjempetap når man får barn som student

Økonomi hindrer studenter i å få barn, viser ny undersøkelse. Samtidig føder nordmenn færre barn. Studentorganisasjonen krever tiltak.

Svært få planlegger å få barn i studietiden. Student og pappa Magnus Kessel (23) forstår at økonomi ofte er et hinder.

Martin Næss Kristiansen
Journalist
Publisert Sist oppdatert

– Myndighetene har lenge pekt på at fødselstallene er for lave, men da er det deres ansvar å sørge for at det er mulig for folk å få barn. Det er tverrpolitisk enighet om at nordmenn føder for få barn, men tiltakene uteblir.

Det sier Sigve Næss Røtvold, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), til Dagsavisen.

Han viser til at det regjeringsoppnevnte fødselstallsutvalget, ledet av forsker Rannveig Kaldager Hart, anbefaler å doble barnetrygden og styrke ordningen for foreldrestipend fra Lånekassen.

