Måling viser at økonomi teller mest for velgerne

Det viser en måling Respons Analyse har gjort på oppdrag for VG og Aftenposten.

Et landsrepresentativt utvalg på 1293 personer som har avgitt forhåndsstemme mellom 3. og 6. september, ble spurt: «Hvilken sak var viktigst for deg da du stemte ved stortingsvalget i år?».

17 prosent svarte sosiale forskjeller i samfunnet, 11 prosent svarte skatter og avgifter, 9 prosent svarte økonomi og næringsliv.

– Dette valget vil i større grad enn vi har vært vant til, handle om egen lommebok, sier forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) Johannes Bergh til VG.

Ifølge Bergh var innvandring den store saken i 2017, mens stortingsvalget i 2021 handlet mye om klima.

Etter økonomisakene fulgte i år miljø og klima, som var viktigst for 7 prosent, og deretter helse, som 6 prosent var mest opptatt av. For 6 prosent var innvandring og integrering mest viktig.