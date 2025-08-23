Måling: KrF bare 1200 stemmer unna mandat i Akershus

Ida Lindtveit Røse under KrFs sommerpressekonferanse. Hun øyner en mulighet for stortingsplass for Akershus. Stian Lysberg Solum / NTB

Målingen er gjennomført av Respons Analyse for Aftenposten og VG.

Endringene i målingene er regnet fra stortingsvalget i 2021. Det ligger an til å bli jevn kamp om det siste mandatet. Ifølge Aftenposten er KrF-nestleder Røse kun 1200 stemmer å ta det siste mandatet. Partiet har i dag ingen representanter fra valgdistriktet.

– Det står mellom meg og en sjette representant for Arbeiderpartiet. Jeg håper folk har med seg det inn i valglokalene og stemmer inn en KrF-er fra Akershus, sier Røse.

For de øvrige partiene i målingene er oppslutningen som følger, med endring fra 2021-valget i parentes: Ap 28,5 (+2,7), Høyre 21,0 (-6,4), Frp 19,5 (+9,0), SV 6,0 (-0,8), MDG 5,5 (+0,8), Venstre 5,2 (-1,7), Rødt 3,7 (-0,2) og andre 3,2 (uendret).

Hvis dette blir valgresultatet, vil Frp ta to plasser fra Høyre – og begge vil stå med fire mandater, skriver VG.

Målingen er gjennomført mellom 14. og 19, august og er basert på 801 telefonintervjuer. Feilmarginen varierer fra 1,2 til 3,1 prosentpoeng og er størst for partiene med høyest oppslutning.

(NTB)