Makrostrateg: Den nye rentebanen er ikke godt nytt for boligeiere

Det melder DN.

Norges Bank besluttet torsdag å kutte renten med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent.

– Dette kuttet er umiddelbart flott for nordmenn med boliglån, men de oppjusterer samtidig rentebanen en del, sier makrostrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets.

Oppjusteringen av rentebanen utgjør 36 basispunkter, altså litt mer enn et vanlig rentekutt på et kvart prosentpoeng.

Ikke en god nyhet

Hun mener at det samlet sett egentlig ikke er en god nyhet for boligeiere.

– Totalt sett er det ikke gitt at det blir like mange kutt som antatt, og det kan ta tid før neste rentekutt, sier Midtgaard til NTB.

Hun tror at det neste kuttet ikke kommer før nærmere sommeren igjen.

– Så etter dette må vi nok smøre oss med tålmodighet, sier hun.

Rentebanen viser hva Norges Bank tror om fremtidige renteøkninger eller kutt de neste årene.

– Spørsmålet er hva som er mest risikabelt



– Den svake kronen har gjort det vanskeligere å følge våre handelspartnere ned i rente. Spørsmålet er hva som er mest risikabelt: å la renten stå for lenge og bremse økonomien unødig, eller å kutte for tidlig og risikere en ny kronesvekkelse, skrev analytiker Roger Berntsen i Nordnet i en oppdatering torsdag morgen.