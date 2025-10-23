Maduro: – Venezuela har 5000 russiske luftvernmissiler

Under en TV-sendt seremoni med militærledelsen sa Venezuelas president Nicolás Maduro at landet har 5000 russiskproduserte kortdistansemissiler av typen Igla-S utplassert på sentrale luftforsvarsposisjoner «for å sikre fred». Foto: Jesus Vargas, AP / NTB

USA har utplassert kampfly og marinefartøy i området som del av det Washington omtaler som en antinarkotikakampanje, og har ødelagt minst åtte båter som ifølge amerikanerne fraktet narkotika fra Venezuela mot USA.

Venezuela har fordømt utplasseringen og hevder dette er første fase i en operasjon for å styrte Maduro, som Washington anklager for å lede et narkotikakartell.

Under en TV-sendt seremoni med militærledelsen sa Maduro at Venezuela har 5000 russiskproduserte kortdistansemissiler av typen Igla-S utplassert på sentrale luftforsvarsposisjoner «for å sikre fred».

Missilene, som kan skyte ned lavtflygende fly, har vært brukt i militærøvelser Maduro har beordret som svar på den amerikanske militæraktiviteten, som har vakt sterke reaksjoner i Latin-Amerika.

Pentagon har opplyst til Kongressen at USA er i «væpnet konflikt» med latinamerikanske narkotikakarteller, som betegnes som terrorgrupper og deres medlemmer som «ulovlige stridende».

Trump sa onsdag at den amerikanske utplasseringen har redusert smugling via sjøveien kraftig, og at USA nå er forberedt på å angripe narkotikasmuglere på land.