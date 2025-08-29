Macron sammenlignet Putin med troll – Russland sier «linje er krysset»

Frankrikes president Emmanuel Macron har terget på seg russiske myndigheter etter å ha omtalt Russlands president Vladimir Putin som et «troll ved våre porter». Manon Cruz / Pool via AP / NTB

Under et intervju i forrige uke advarte Macron europeiske ledere mot å stole på Putin og omtalte ham som «et troll ved våre porter».

Uttalelsen kom kort tid etter et møte mellom USAs president Donald Trump, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og flere andre europeiske ledere.

Talsperson for Russlands utenriksdepartement, Maria Zakharova, ga fredag uttrykk for at sammenligningen ikke har falt i god jord hos den russiske presidenten. Hun sa at Macron stadig vekk kommer med merkelige uttalelser.

– De krysser en linje, ikke bare for fornuft, men også anstendighet, og det blir vulgære fornærmelser mot Russland og dets folk, sa Zakharova.

Annonse

– Dette er uverdig for en statsleder, sa Zakharova også.

På en pressekonferanse samme dag avviser Macron at han har vært vulgær. Han mener han bare har satt ord på det mange land som har blitt invadert av Russland de siste tiårene, føler på.

– Når vi sier det er et troll ved Europas porter, et uttrykk som brukes av mange, mener jeg det setter ord på hva georgiere, ukrainere og mange andre land som har blitt invadert av Russland, føler veldig dypt, sa Macron.