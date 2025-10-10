Macron-møte over – ny statsminister ventes i løpet av noen timer

Klokka tikker for Frankrikes president Emmanuel Macron, som må finne ny statsminister – den sjette på under to år. AP / NTB

Fredag ettermiddag rett før klokken 17 var møtet over, ifølge Reuters.

Laurent Panifous leder sentrumsalliansen Liot og var til stede på møtet. I løpet av noen timer venter han at en ny statsminister offentliggjøres, ifølge Reuters.

Hans inntrykk er at Macron ikke kommer til å oppløse nasjonalforsamlingen.

Ytre høyre- og ytre venstrepartiene var ikke invitert til møtet i Elysee-palasset fredag ettermiddag, ifølge kringkasteren BFM.

Annonse

Flere kandidater

Frankrike har hatt fem ulike statsministre på under to år, og den siste av dem – Sébastien Lecornu – kunngjorde mandag at han gikk av.

Macrons kontor opplyste onsdag at en ny statsminister ville bli utpekt innen 48 timer, og franske medier spekulerer på hvem det blir.

Sosialistpartiets leder Olivier Faure og sosialisten og tidligere statsminister Bernard Cazeneuve er blant dem som trekkes fram som mulige etterfølgere av Lecornu.

Annonse

Sentrumspolitikeren Jean-Louis Borloo, som har sittet i regjeringer under presidentene Jacques Chirac og Nicolas Sarkozy, regnes også som mulig kandidat.

Statsbudsjett

Klokka tikker for Macron ettersom regjeringen er nødt til å legge fram et utkast til statsbudsjett for nasjonalforsamlingen innen mandag.

Frankrike har opplevd politisk krise siden Macron i 2024 utlyste nyvalg der ingen av blokkene fikk flertall i nasjonalforsamlingen. Venstrefløyen ble størst og reagerte med stor indignasjon da Macron valgte å utpeke en statsminister fra den moderate høyresiden.

Annonse

Landets voldsomme statsgjeld understreker behovet for kompromissvilje, men den dype splittelsen mellom blokkene har vedvart.