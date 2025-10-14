Machado: – Maduros tid som president i Venezuela er omme

Fredsprisvinner Maria Corina Machado sier Nicolás Maduros tid som president i Venezuela er omme. Foto: AP / NTB

– Maduro kan fortsatt bidra til en fredelig overgang, sier Machado.

Den 58 år gamle opposisjonspolitikeren, som nylig ble tildelt Nobels fredspris, oppholder seg på ukjent sted i Venezuela. Utenfor kysten av landet ligger nå en flåte med marinefartøy fra USA.

– Vi er villige til å tilby garantier, garantier som vi ikke vil offentliggjøre før vi sitter ved forhandlingsbordet, sier hun med henvisning til president Nicolás Maduro.

– Dersom han fortsetter å kjempe imot, vil konsekvensene av det fullt og helt være hans eget ansvar, advarer hun.

– Han kan forlate makten med eller uten forhandlinger.

Ble sjokkert

Machado innrømmer at hun fortsatt er sjokkert over å ha fått fredsprisen.

– Det var en av de største overraskelsene i mitt liv, og jeg må innrømme at selv i dag, tre dager senere, fortsatt bearbeider det, sier hun.

Machado sier at hun håper fredsprisen, sammen med økende press fra USA, vil gjøre det mulig å styrte Maduro og hans regjering.

Hun lover garantier til dem som bidrar til et regimeskifte, inkludert hæren og politiet i landet.

Kanonbåtdiplomati

President Donald Trump besluttet i august å sende åtte amerikanske marinefartøy til farvannet utenfor Venezuela. Dette blir beskrevet som den største militære oppbyggingen på den vestlige halvkule siden den amerikanske invasjonen av Panama i 1989.

USA har hittil senket fire båter de hevder smuglet narkotika og har drept minst 21 mennesker som var om bord i dem.

– Demonisk heks

Maduro har stemplet Machado som en «demonisk heks» og anklager henne for å oppfordre til en utenlandsk invasjon.

Detaljerte spørsmål om sine kontakter med Washington ønsker hun ikke å svare på, men hun sier at hun har løpende kommunikasjon både med Washington og regjeringer over hele Latin-Amerika og Europa.

Fredsprisen omtaler hun som et dødelig slag for Maduro-regimet, som ifølge henne er infiltrert «cubanere, russere, iranere, Hizbollah, Hamas, narkotikakarteller og Farc-geriljaen» fra Colombia.

– De vet at vi er i en endelig og avgjørende fase. I de siste timene er flere kamerater arrestert, og undertrykkelsen intensiveres, sier hun.

Hyller Trump

Machado hyller Trump, som hun har dedikert fredsprisen til.

– Det er bred enighet blant venezuelanere om å anerkjenne president Trump for det vi ser som rettferdig og nødvendig, sier hun.

– Det viser hvor mye Venezuela trenger hans lederskap og den internasjonale koalisjonen som er dannet, legger hun til.