Machado dediserer fredsprisen til Trump

– Vi er ved terskelen av seier, og i dag setter vi vår lit mer enn noen gang til president Trump, det amerikanske folk, folket i Latin-Amerika og verdens demokratiske land, skriver hun blant annet på X.

– Jeg dediserer denne prisen til Venezuelas lidende folk og president Trump for hans bestemte støtte til vår sak, skriver Machado også.

Hun beskriver prisen som en stor anerkjennelse av «alle venezuelaneres kamp».

– Venezuela skal være fritt, skriver Machado.