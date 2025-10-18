Siren Julianne Jensen fra Hammerfest skal bruke en del av tiden etter å ha blitt stortingspolitiker i Oslo til å møte lokalfolk i hjemfylket. Foto: Miljøpartiet De Grønne

Denne uka samlet det nye Stortinget seg for første gang. Hvordan kjentes det å sitte der?

– Det kjentes veldig mye mer høytidelig enn jeg trodde det kom til å være. Det er noe med omgivelsene og ritualene, som man egentlig ikke tenker over før man faktisk er der.

Du kom inn med bare 861 stemmer. Gjør det at du kan sitte der med lave skuldre eller gir det deg større forventningspress?