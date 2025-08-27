Lover mer penger til jobbtrening for innvandrerkvinner

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) hadde med seg den svenske riksdagsrepresentanten Ardalan Shekarabi (SD) til arbeidstreningsprogrammet Jobbsjansen på Sagene. FOTO: Martin Næss Kristiansen

– Norge har en enorm arbeidskraftreserve i innvandrerne våre. Altfor mange av dem står utenfor arbeidslivet, og vi trenger flere – særlig damer – i arbeid. Jobbsjansen er et veldig bra prosjekt som jobber tett og nært med kvinner som er motiverte og trenger hjelp, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til Dagsavisen.

Med snaue to uker igjen av valgkampen, kommer hun nå med en aldri så liten budsjettlekkasje til glede for enda flere enn den store andelen av deltakerne som er blitt sysselsatt gjennom Jobbsjansen.

Regjeringen lover en økning på 23 millioner kroner til Jobbsjansen i statsbudsjettet for 2026, til over 203 millioner kroner. Det gir plass til 172 nye deltakere og dermed 1.211 innvandrerkvinner totalt.