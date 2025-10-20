Louvre-tyver truet museumsvakter med vinkelslipere

Kranen som tyvene brukte under ranet av kunstmuseet Louvre i Paris. Foto: Alexander Turnbull / AP / NTB

– Truslene kan ha blitt fremsatt muntlig eller ved bevegelser. Det skal vi undersøke nærmere, sier aktor i påtalemyndigheten Laure Beccuau til franske BFM TV.

Fire maskerte tyver brøt seg inn og stjal åtte historiske smykker søndag morgen. Blant de stjålne smykkene var en tiara og en øredobb som tilhørte dronning Marie-Amélie og dronning Hortense, samt et smaragdsmykke som tilhørte Napoleons kone Marie-Louise.

– Vi skal få tilbake verkene, og de skyldige skal stilles for retten. Alt gjøres overalt, for å oppnå dette, under ledelse av påtalemyndigheten i Paris, skriver president Emmanuel Macron i en melding på X.

Scooter, kran og vinkelsliper

Annonse

Tyvene, som ankom på scooter rundt klokken 9.30, benyttet en kran for å komme seg opp til altanen utenfor rommet hvor flere kronjuveler er utstilt. De skal blant annet ha benyttet vinkelsliper eller et annet skjæreverktøy.

Tyvene brukte få minutter på innbruddet, hvor de konsentrerte seg om to utstillingsmontre i «Galerie d'Apollon».

Da ansatte grep inn, måtte tyvene flykte og etterlot noe av utstyret, opplyser franske myndigheter i en uttalelse.

Få timer etter innbruddet ble en krone fra 1800-tallet funnet ødelagt på gaten i Paris. Kronen tilhørte keiserinne Eugénie, kona til Napoleon III. Ifølge museets hjemmeside var den dekket av 1354 diamanter og 56 smaragder.

Annonse

Undersøker gul vest

Ifølge Beccuau skal et vitne ha meldt fra til politiet at en av gjerningspersonene var iført en gul vest som vedkommende kastet fra seg under flukten. Denne vesten skal nå undersøkes av politiet.

Gjerningspersonene forsøkte dessuten å sette fyr på kranen de brukte til ranet da de flyktet fra stedet, sier aktoren, ifølge Reuters.

Ifølge avisen Le Parisien utga noen av gjerningspersonene seg for å være bygningsarbeidere. Den franske avisen skriver videre at politiet blant annet har funnet to vinkelslipere, hansker og en walkietalkie på åstedet.

Annonse

Første Louvre-tyveri siden 1998

Søndagens tyveri var det første tyveriet fra Louvre siden 1998, da et maleri av Corot ble stjålet og aldri sett igjen.

Fransk politi jobber på innsiden av museet etter at tyver slo til søndag morgen. Foto: Thibault Camus / AP / NTB

Flere franske museer har nylig blitt rammet av tyver. Forrige måned brukte kriminelle en vinkelsliper for å bryte seg inn på Naturhistorisk museum i Paris og stakk av med gullprøver verdt 600.000 euro, som tilsvarer over 7 millioner kroner.

Louvre ligger i Paris og er kanskje verdens mest kjente kunstmuseum og et av verdens mest besøkte turistmål. Museet ligger omtrent 800 meter unna hovedkvarteret til Paris-politiet.