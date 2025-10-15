Los Angeles erklærer unntakstilstand for å beskytte innvandrere
Los Angeles County har erklært unntakstilstand for å beskytte innvandrere fra Ice-soldatene som president Donald Trump har sendt til byen.
Tiltaket, som ble vedtatt av fylkesstyret tirsdag, skal blant annet sikre økt beskyttelse for innvandrere som leier bolig og andre som rammes av Ice-razziaene.
– Det er en krisesituasjon i lokalsamfunnet, og Los Angeles County behandler det som dette, sier Lindsey Horvath i fylkesstyret.
– I måneder har familier levd under trussel om deportasjon, og arbeidere har blitt hentet ut fra arbeidsplassene sine, sier hun.
Det bor over 10 millioner mennesker i Los Angeles County, og over 3 millioner av dem er innvandrere.
I juni brøt det ut demonstrasjoner i Los Angeles-området som et svar på de mange razziaene og deportasjonene av innvandrere.
Trump svarte på protestene med å sende soldater, til protester fra lokale myndigheter.