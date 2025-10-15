Tiltaket, som ble vedtatt av fylkesstyret tirsdag, skal blant annet sikre økt beskyttelse for innvandrere som leier bolig og andre som rammes av Ice-razziaene.

– Det er en krisesituasjon i lokalsamfunnet, og Los Angeles County behandler det som dette, sier Lindsey Horvath i fylkesstyret.

– I måneder har familier levd under trussel om deportasjon, og arbeidere har blitt hentet ut fra arbeidsplassene sine, sier hun.

Det bor over 10 millioner mennesker i Los Angeles County, og over 3 millioner av dem er innvandrere.

I juni brøt det ut demonstrasjoner i Los Angeles-området som et svar på de mange razziaene og deportasjonene av innvandrere.

Trump svarte på protestene med å sende soldater, til protester fra lokale myndigheter.