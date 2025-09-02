Lakkegata skole var først ut med å teste ut fem dagers skoleuke skoleåret 1965/1966. J. H. Küenholdt A/S, Nasjonalbiblioteket

I 1958 ble 45 timers arbeidsuke vedtatt. Mange fikk nå fem dagers arbeidsuke. Endringene i arbeidslivet la grunnlag for debatt om skolen. Med kortere arbeidstid fikk stadig flere i samfunnet lørdagsfri, og skolen måtte vente at flere elever ville be om fri for å være med foreldrene på reiser og turer i helga. Alf Ophus i Oslo skolestyre ba derfor i desember 1958 om å legge til rette for fem dagers skoleuke.

Lørdagsfri skole ga mer tid sammen med familien og til ulike idrettsaktiviteter. Bildet viser jenter i lek ved Lakkegata skole. Oscar Hvalbye, Oslo Museum

Skolestyret satte ned et utvalg. De mente at det ikke var noe i veien for at første til tredje klasse fikk fem skoledager istedenfor seks, og gjennomførbart for fjerde og femte klasse. Derimot anbefalte de ikke å kutte undervisningstimer for noen høyere klasser. De åpnet for at klasser og lærere kunne melde seg til frivillige forsøk med fem dagers uke og lørdagsfri. I februar 1965 ba bystyrerepresentant fra Arbeiderpartiet, Einar Strand, om forsøk med fem dagers skoleuke. Nå skjedde det noe!

Kurvball i skolegården på Sarsgata skole. Leif K. Ørnelund, Oslo Museum

Lakkegata var først ut som testskole høsten 1965. Året etter fulgte Karlsrud og Ullevål etter. Så Lambertseter og Manglerud fra høsten 1968, og året etter ble flere skoler med: Ekeberg, Linderud, Løren, Munkerud, Møllergata, Oppsal, Trasop, Østensjø og Åsengata observasjonsskole. Til sammen 17 Oslo-skoler deltok i forsøket årene 1965-1970. Forsøket innebar lørdagsfri, kortere timer og færre timer per uke.

Fortsatt lørdagsskole på Ullevål skole selv om flere foreldre her var skeptiske enn på de andre forsøksskolene. Esther Langberg, Oslo Museum

Lærere, elever og foreldre måtte svare på spørreskjema om hvordan de brukte lørdagen og hvordan det påvirket familien. Foreldrene var derfor stort sett positive fra starten, men de viste også et øst-vest-skille. Over 90 prosent av foreldrene ved Lakkegata ønsket ordningen. Ved Ullevål skole var mer enn halvparten først skeptiske, men dette endret seg etter et år eller to.

Lørdagene ble særlig brukt til sport og tid med familien. Allerede i 1968 ble Arbeidsmiljøloven endret og femdagersuka innført for de fleste arbeidstakere. Ønsket om lørdagsfri skole hang derfor sammen med foreldrenes nyvunne fridag.

Fra skoleåret 1974/1975 hadde alle elever i Osloskolen lørdagsfri. Grorud Skole i 1975. Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Foreldrene ga uttrykk for at de nå fikk mer kontakt med barna og at barna var mer opplagte: «Ordningen passer glimrende for alle og det er vårt håp at frilørdagsordningen må få fortsette som hittil» og «mitt inntrykk av jenta er at hun er mere iherdig i sitt skolearbeide, og at hun møter mandag – opplagt – samt har mere pågangsmot p.g.a. ekstra fridag».

Lek i skolegården på Årvoll skole april 1974. Denne våren var den siste der noen elever i Oslo hadde lørdagsundervisning. Paul Andreas Røstad, Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum

Lærerorganisasjonene var først skeptiske til ordningen, de ville ikke kutte i undervisningen. Underveis ble flere lærere positive. Flere oppga at de var mer uthvilte og at lørdagsfri hadde «virket fornyende på meg som lærer» og at «Kunnskapsmessig er 5-dagers uke ingen hemsko».

Blant elevene var lørdagsfri svært populært, bare noen veldig få mente de fikk det dårligere. Barna svarte: «Det motarbeidet skoletretthet – skolen virket mer interessant det året vi hadde fem dagers skoleuke». Minuset var lekser over helga. Foreldreforeningen «Skolens Venner» gjennomførte også fritidstilbud på lørdager.

Fra 1969 testet Møllergata skole opplegget også for de eldre klassetrinnene opp til niende klassene. På de høyere trinnene var flere foreldre skeptiske, som opplevde «stigende undervisningspress og leksepress hjemme». Særlig ønsket de å unngå lekser i helga og heller fordele hjemmearbeidet til de andre dagene.

«5-dagers uke gjennomføres innen 1970» var en av parolene 1. mai 1965 i Oslo. Innføringen av fem dagers skoleuke må ses i sammenhengen med endringene i arbeidslivet på 1950 og 1960-tallet. Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Skolene som hadde deltatt i forsøket fikk lov til å fortsette med lørdagsfri. Da Oslo skolestyre åpnet for at alle byens skoler kunne ha lørdagsfri, valgte samtlige barneskoler det fra skoleåret 1973/1974.

Den nye Mønsterplanen som kom i 1974 gjorde det også lettere for ungdomsskolen å gjennomføre færre undervisningsdager. Oslo katedralskole var det første gymnaset som valgte fem dagers uke allerede i 1969. Fra skoleåret 1974/1975 fikk alle gymnas tilbud om fem dagers uke, noe de valgte å gjennomføre. Nå fikk alle elever i Oslo-skolen lørdagsfri.

Konklusjonen på forsøket med femdagers skoleuke istedenfor seks, var at elevene fikk samme faglige utbytte av undervisningen. Gutteklasse på Sarsgata skole har pappsløyd i 1952. Leif K. Ørnelund, Oslo Museum

Kilder:

Oslo skolemuseum, «Lørdagsfri i skolen», 2024

«Forsøk med 5-dagers skoleuke i Oslo 1965-1969», Skoleinspektøren i Oslo-Avdeling for forsøk og forskning, Rapport nr. 3, 1969

Oslo byarkiv, Bystyret, Aktstykker, Sak 48/1965 «Forespørsel fra Einar Strand om 5 dagers skoleuker», 18.2.1965

