Lomvier i nød i Oslofjorden – blir blåst inn av høststormer

– Lomviene trekker nordover fra koloniene sine lenger sør for å finne mat. Men på grunn av høststormen og sterke vinder blåser de innover Oslofjorden.

Dette sier Lovinda Ødegården, som er frivillig i gruppen Krisehjelp for lomvi i Oslofjorden til VårtOslo.

Lomviene er gode i vann, men ikke så gode på land. Vingene deres er skapt for dykking, og i luften blir de fort tatt av sterke vinder. Havner de på land sliter de med å kunne lette, og er ofte utslitte.

Ødegården sier at de venter å se flere lomvier i Oslo i år, og at de ser en trend med store menger bortdrevne lomvier annethvert år.

– I 2023 eksploderte det. Da var det en dag vi hentet inn 17 stykker. Det var veldig intenst, sier Lovinda Ødegården.

Sammen med frivillige i den ideelle organisasjonen Miljøoperatørene har de klart å redde flere hjelpeløse lomvier de siste dagene. Fuglene som blir reddet fraktes til et mottak i Halden der de rehabiliteres før de slippes fri igjen.