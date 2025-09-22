Lomvier i nød i Oslofjorden – blir blåst inn av høststormer
Høststormer blåser lomvier inn i Oslofjorden, hvor de blir hjelpeløse. De siste dagene har frivillige funnet ti lomvier i hovedstaden.
Innenriks
– Lomviene trekker nordover fra koloniene sine lenger sør for å finne mat. Men på grunn av høststormen og sterke vinder blåser de innover Oslofjorden.
Dette sier Lovinda Ødegården, som er frivillig i gruppen Krisehjelp for lomvi i Oslofjorden til VårtOslo.
Lomviene er gode i vann, men ikke så gode på land. Vingene deres er skapt for dykking, og i luften blir de fort tatt av sterke vinder. Havner de på land sliter de med å kunne lette, og er ofte utslitte.
Ødegården sier at de venter å se flere lomvier i Oslo i år, og at de ser en trend med store menger bortdrevne lomvier annethvert år.
– I 2023 eksploderte det. Da var det en dag vi hentet inn 17 stykker. Det var veldig intenst, sier Lovinda Ødegården.
Sammen med frivillige i den ideelle organisasjonen Miljøoperatørene har de klart å redde flere hjelpeløse lomvier de siste dagene. Fuglene som blir reddet fraktes til et mottak i Halden der de rehabiliteres før de slippes fri igjen.