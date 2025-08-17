Lokale tiltak bidrar til å redde Oslofjorden

Oslofjorden er i stadig verre form. Samtidig øker innsatsen fra frivillige og miljøorganisasjoner for å redde den.

Anoushka Nordby er én av flere frivillige dykkere og SUPere for Fjord CleanUP.

Innenriks

Journalist
Publisert

Dagsavisen skrev nylig om en Oslofjord i krise, på grunn av overfiske, nitrogenforurensing og bygging i strandsonen.

Regjeringen innfører nullfiskeområder i fjorden fra 1. januar 2026, som tiltak for å redde økosystemet og torsken. Selv om tiltaket er nødvendig, kreves det mange flere tiltak, mener eksperter og politikere.

Du skal derimot ikke lete lenge før du finner småskala-prosjekter med mål om å redde Oslofjorden, én havn om gangen.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

oslofjorden nyheter marinreparatørene
Powered by Labrador CMS