– Noen sterke krefter tjener på at flest mulig tror at det foregår vanvittig misbruk av offentlige penger – fordi det gir politisk argument til å kutte skatter og bygge ned fellesskapet, sa Mette Nord da hun mandag holdt sin siste tale som forbundsleder i Fagforbundet.

Tirsdag takker hun av etter tolv år som leder i det mektige LO-forbundet, med over 400.000 medlemmer.

På vei ut døren, tar hun Nord et oppgjør med høyresidens ordbruk om sløsing i det offentlige.

– En myte vi må slå tilbake, er at offentlig pengebruk nærmest er ensbetydende med sløsing. Dette har på kort tid gått fra å være et marginalt internett-fenomen til å bli en godt etablert misoppfatning, sa hun i talen til landsmøtet i Fagforbundet.

– Holder samfunnet

i gang

Hun viste til at deres medlemmer og tillitsvalgte driver innovasjon ute på arbeidsplassene.

– Når du hører på Sylvi Listhaug, Nikolai Astrup og andre høyrefolk, så skulle du jo tro at offentlig sektor bare var folk som satt og skyflet papir og spiste tusenlapper.

– Men i virkeligheten er det helsefagarbeidere, sykepleiere og leger som løper skoene av seg. Lærere, SFO- og barnehageansatte og bibliotekarer som gjør sitt beste for ungene våre. Og fagfolk i tekniske tjenester, kontor, administrasjon og ikke minst brann- og redningsfolk som holder samfunnet i gang.

– Nedvurdering

Hun går så langt som å kalle det hets.

– Det er på tide å ta et skikkelig oppgjør med hetsen av offentlig ansatte. For det er jo det det faktisk er – det er en nedvurdering av folks arbeidsplasser og arbeidsinnsats.