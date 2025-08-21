Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Hele poenget med endringene i regelverket er at faste stillinger ikke skal erstattes med midlertidige jobber. Reglene er tydelige og håndterbare både for å oppnå fast jobb til flere, og for når og hvordan man kan leie inn. Vi vil ikke gå stille i dørene hvis Høyre prøver seg på disse reglene, det har vi vist før, sier LO-leder Kine Asper Vistnes i en e-post til Dagsavisen.

LO-lederen sier dette etter å ha lest en sak i Dagsavisen tirsdag, der Høyre fortalte hva de vil gjøre med norsk arbeidsliv om de kommer i regjering sammen med Frp etter valget 8. september. Partiets arbeidspolitiske talsperson Henrik Asheim uttalte til Dagsavisen de «så raskt som mulig» vil gjøre en rekke endringer og reverseringer i Arbeiderpartiets nåværende arbeidslivspolitikk.