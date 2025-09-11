LO-leder Kine Asper Vistnes på toppen av LO-bygget få dager etter stortingsvalget 2025. FOTO: Linnea Skare Oskarsen

– Den første oppgaven jeg vil ta fatt på som LO-leder, er å sørge for rødgrønn valgseier til høsten, slo Kine Asper Vistnes fast på sin første pressekonferanse som nyvalgt LO-leder på LO-kongressen i mai. «La oss gruse høyresiden» sa hun også fra talerstolen dagen før hun ble valgt til leder for over en million LO-medlemmer.

Nå har LO-lederen noen klare forventninger og krav til den rødgrønne valgvinneren, som er statsminister Jonas Gahr Støres Ap-regjering med støtte fra den såkalte «tuttifrutti-koalisjonen», nemlig Sp, SV, MDG og Rødt.