LO-lederen: – En viktig seier

Valget ga et klart rødgrønt flertall på Stortinget og fortsatt Arbeiderpartiet i regjering. Mens de rødgrønne får 87 mandater, går 82 til den borgerlige blokken.

– Dette var vårt mål og er en viktig seier for fagbevegelsen, sier Kine Asper Vistnes til FriFagbevegelse kort tid etter at valglokalene stengte dørene mandag kveld.

Jubel i Folkets Hus

Den nyvalgte LO-lederen oppholdt seg valgkvelden på Folkets Hus i Oslo, sammen med flere fremtredende LO-representanter og Ap-folk. Rundt 780 partifeller var til stede på valgvaken på Youngstorget i Oslo sentrum.

– Det er gode nyheter at Norge fortsatt vil ha en regjering som har som sin viktigste oppgave å holde folk i jobb, utjevne forskjeller og sikre norsk næringsliv trygghet og forutsigbarhet, sier Vistnes.

Jubelen sto i taket i arbeiderbevegelsen storstue i Oslo da de første stemme tallene og prognosene til de store kringkasterne kom inn. Den gode stemningen holdt seg gjennom hele valgkvelden.

Vistnes peker på at valgresultatet sikrer en regjering som blant annet garanterer for dagens sykelønnsordning, en trygg pensjon og et godt organisert arbeidsliv.

Leder Mette Nord for LOs største forbund, Fagforbundet, som organiserer over 400.000 ansatte, uttrykte også stor optimisme.

– Dett er godt for fellesskapet og godt for våre medlemmer, sier Nord til FriFagbevegelse.

LO-leder Kine Asper Vistnes på Aps valgvake. Foto: Håvard Sæbø/LO Media

Mette Nord: Retningsvalg

– Valget har vært et retningsvalg, der høyresida og deres rike onkler har stått sammen om å gi store skattekutt til de aller rikeste. De rødgrønne har kjempet for mindre forskjeller, bedre velferdstjenester og et bedre arbeidsliv. V får ei regjering som jobber for interessene til arbeidsfolk, ikke for høyresidas rike onkler, sier Nord.

Miljøpartiet De Grønne fårr en avgjørende rolle i å sikre et parlamentarisk flertall bak Jonas Gahr Støre og Ap-regjeringen.

– Arbeiderpartiet vil være lokomotivet på rødgrønn side, understreker Vistnes som forventer «gode, samlende løsninger» de neste fire årene.

Fellesforbundet-lederen håpefull

Også leder Christian Justnes i Fellesforbundets er håpefull.

– Nå er jeg først og fremst utrolig glad og lettet. Og stolt. Av hele det rødgrønne laget og fagbevegelsen, som virkelig har kjempet til siste slutt. Ingen hadde vel trodd at dette valgresultatet var mulig for et lite år sida, sier han til FriFagbevegelse.

– Dette betyr at vi fortsatt skal ha en regjering som kjemper for arbeidsfolk. Også er det forbanna bra at norske velgere har vist at de ikke lar seg kjøpe av propaganda fra milliardærer, sier Justnes.

F.v: Fagforbundets leder Mette Nord, LO-leder Kine Asper Vistnes og Fellesforbundets nye leder Christian Justnes på Aps valgvake. Foto: Håvard Sæbø/LO Media

Klare forventninger

LO-leder Kine Asper Vistnes har klare forventninger til at de rødgrønne partiene skal levere og gjør det de kan for å finne sammen.

– I LO er vi opptatt av at politikk som legger til rette for nyskaping og arbeidsplasser, et trygt arbeidsliv og et lønnsomt næringsliv. Vi er også helt avhengige av at flest mulig skjønner verdien av gode velferdsordninger og en sterk offentlig sektor. Det viser heldigvis dette valgresultatet at mange gjør, avslutter hun. (FriFagbevegelse)