LO: – Håper det er siste gang vi ser det i en valgkamp
LOs nestleder sier Aksjon for borgerlig valgseier (ABV) «svekket troverdigheten til demokratiet» før stortingsvalget. Men ABV slår hardt tilbake.
Fra valgkampen før årets stortingsvalg. Frp-leder Sylvi Listhaug t.v., statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre t.h.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
LO mener borgerlige aksjonsgrupper som mottok støtte fra
anonyme givere og kjørte omfattende kampanjer mot formuesskatten i valgkampen,
skapte inntrykk av skjulte interesser og svekket troverdigheten til
demokratiet, sier LOs nestleder Henriette Jevnaker til Dagsavisen.
– Det vi så i denne valgkampen var noe helt nytt. Vi så noen
få grupper, grupper med veldig store økonomiske ressurser, som fikk dominere
valgkampen med en sak som betyr ganske lite for de aller fleste, sier Jevnaker
videre, og viser til debatten om formuesskatten.
Hun mener grupper som Aksjon for borgerlig valgseier (ABV)
har ført til uheldige konsekvenser: