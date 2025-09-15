LO: – Håper det er siste gang vi ser det i en valgkamp

Fra valgkampen før årets stortingsvalg. Frp-leder Sylvi Listhaug t.v., statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre t.h. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

LO mener borgerlige aksjonsgrupper som mottok støtte fra anonyme givere og kjørte omfattende kampanjer mot formuesskatten i valgkampen, skapte inntrykk av skjulte interesser og svekket troverdigheten til demokratiet, sier LOs nestleder Henriette Jevnaker til Dagsavisen.

– Det vi så i denne valgkampen var noe helt nytt. Vi så noen få grupper, grupper med veldig store økonomiske ressurser, som fikk dominere valgkampen med en sak som betyr ganske lite for de aller fleste, sier Jevnaker videre, og viser til debatten om formuesskatten.

Hun mener grupper som Aksjon for borgerlig valgseier (ABV) har ført til uheldige konsekvenser: