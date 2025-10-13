LO: – Bruk statsbudsjettet for arbeid til flere

Som alltid kritisk til styringsrenta og rentepolitikken, tok LOs sjeføkonom mandag til orde for det han betegner som et ekspansivt statsbudsjett, før det legges fram denne uka.

LOs store mål er arbeid til alle, var LO-leder Kine Vistnes' mantra under et pressetreff på Folkets Hus.

– Vi ser med stor bekymring på at ikke alle som vil får jobb, og at folk mister jobbene sine. Arbeidsledigheten nærmer seg 5 prosent. Regjeringen gjør mye bra, men vi er ikke fornøyde med at ikke alle har jobb, sa Vistnes.