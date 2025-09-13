LO åpner for å endre formuesskatten

Sjeføkonom Roger Bjørnstad støtter regjeringens initiativ til å sette ned en skattekommisjon. Foto: Jan-Erik Østlie

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO mener den norske skattedebatten er preget av steile fronter. Han applauderer derfor forslaget om et nytt skatteforlik som Jens Stoltenberg tidligere inviterte de politiske partiene til.

Nå er Bjørnstad glad det kan bli noe av.

– Det er et behov for å få til et bredt skatteforlik, som gir forutsigbarhet og mer omfordeling, sier LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad til FriFagbevegelse.

Hindre nullskattytere

Formuesskatten var et sentralt tema under høstens valgkamp. LO er villig til å se på den, ifølge Bjørnstad.

– Men vi kan ikke stille oss bak et skatteforlik hvor formuesskatten kuttes uten at det innføres andre måter å skattlegge de største formuene på, er hans klare mening.

– Å hindre at noen blir nullskattytere må være en del av dette, poengterer sjeføkonomen.

Skatt for de rikeste

Allerede i begynnelsen av mars inviterte finansminister Jens Stoltenberg til et bredt skatteforlik gjennom en skattekommisjon. LOs sjeføkonom støttet dette forslaget.

Høyre sa først ja – men Frps sa tvert nei. Dermed ble ikke kommisjonen noe av.

Etter valgseieren har imidlertid spørsmålet dukket opp igjen. Nå ser det også ut til at det kan bli noe av.

En skattekommisjon skal være bredt politisk sammensatt. Hovedoppgaven blir å vurdere endringer som kan gjøre skattesystemet bedre tilpasset strukturelle endringer og langsiktige utfordringer for norsk økonomi.

Et mulig forlik om skatten for de aller rikeste vil etter all sannsynlighet dukke opp på bordet.

Ikke slippe unna

Fritaksmetoden vil også stå sentralt i et slikt arbeid. Den gjør at aksjeutbytte og aksjegevinst som aksjeselskap har fra investeringer i andre aksjeselskap er fritatt for skatt. Skatteregningen kommer først når pengene tas ut personlig.

Resultatet er at gevinster kan ligge ubeskattet i holdingselskap over en ubegrenset tid og gjennom generasjoner.

– En kommisjon må se nærmere på hvordan de enorme formuene som hoper seg opp i personlig eide holdingselskap skal komme til beskatning, sier Roger Bjørnstad.

Må være progressivt

For LO vil et skattesystem som virker progressivt være en viktig premiss.

– Jo mer man tjener, jo mer bør man skatte. For 99 prosent av landets innbyggere fungerer dagens skattesystem etter denne hensikten. Men den ene prosenten rikeste betaler lavere skatt enn oss andre. Det må det være mulig å gjøre noe med, mener Bjørnstad.

– For LO ligger alt på bordet før et slikt arbeid begynner. legger han til.