Listhaug: – Vi har fått svenske tilstander i Norge

Sylvi Listhaug mener det haster å stramme inn i justispolitikken og ønsker blant annet å senke den kriminelle lavalderen. Javad Parsa / NTB

– Vi har fått svenske tilstander, sier Frp-leder Sylvi Listhaug i en epost.

To 13 år gamle gutter er innbrakt i forbindelse med eksplosjonen i Oslo tirsdag kveld. Politiet mistenker at de unge guttene kan ha blitt rekruttert til å utføre voldsoppdrag.

Likhetstrekkene med utviklingen i Sverige er påfallende, mener Frp-lederen.

– Vi står nå ved et veiskille i norsk justispolitikk. Skal vi ta tryggheten tilbake må regjeringen slutte og feie utfordringene under teppet, og heller sette inn tiltak som bygger opp politiet og gir dem helt nye virkemidler for å slå ned på kriminalitet, sier Listhaug.

– Håndgranat gikk av

Det var ifølge politiet en håndgranat som eksploderte i Pilestredet i Oslo sentrum tirsdag kveld. Det ble også funnet en annen håndgranat som ikke var detonert, men som politiet senere foretok en kontrollert sprengning av.

Sprengning på gata viser at kriminaliteten har gått for langt i Norge, istemmer Høyres justispolitiske talsperson Mari Holm Lønseth.

– Vi kan ikke fortsette å være naive. Vi må ha tiltak også mot de under 15 år, og at det haster å kriminalisere bruk av barn til kriminalitet. Det må straffe seg å gjøre Norge utrygt, sier hun.

Vil senke kriminell lavalder

Kripos har advart om økt aktivitet blant svenske kriminelle nettverk i Norge de siste årene.

Frp mener det haster med innstramminger i justispolitikken, og partiet har flere forslag på blokka:

Innføre lukkede institusjoner for tunge kriminelle gjengangere under den kriminelle lavalderen.

Senke den kriminelle lavalderen.

Skjerpe straffenivået for våpenbesittelse.

Innføre straffer som har preventiv effekt for ungdom.

Gjøre det straffbart rekruttere barn og unge til kriminalitet.

Listhaug mener temaet om innvandring også må på bordet.

– Vi må også ha en åpen debatt om at personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i deler av kriminalstatistikken. Skal vi ta tryggheten tilbake mener Frp det er avgjørende at vi strammer kraftig inn i innvandringspolitikken slik at vi får satt inn målrettede tiltak for å styrke integreringen, sier hun.

Retter spark mot Støre

Listhaug langer ut mot Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre for å ha underspilt alvoret.

– Støre har sagt at debatten om svenske tilstander hører mer hjemme i den svenske Riksdagen enn i Stortinget, og så sent som tre dager før valget mente han at debatten om svenske tilstander var et «overskriftstema», og at kriminelle nettverk i Norge er veldig ulikt det vi ser i Sverige, sier hun.

Høyre understreker også at regjeringen må ta problemet på alvor.

– Dersom det stemmer at det foregår oppgjør mellom kriminelle miljøer midt i boligfelt i sentrum, så er det nok en bekreftelse på at det trengs knallharde tiltak mot kriminaliteten i Norge. De siste årene har det langt fra vært nok, sier Holm Lønseth.