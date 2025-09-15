Listhaug: – Vedum har et stort problem

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ha en fri rolle på Stortinget og samarbeide til høyre om nødvendig om enkeltsaker. Men Frp-leder Sylvi Listhaug mener han har et stort problem. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Trygve Slagsvold Vedums store problem er at han har sagt at han er en garantist og støttehjul for Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre i budsjettene, sier Listhaug til NTB.

Senterpartiets sentralstyre møttes mandag til et flere timer langt oppvaskmøte om det elendige valget. Der fikk partiet en oppslutning på kun 5,6 prosent, noe som medfører at to av tre av partiets stortingsrepresentanter er ute – en nedgang fra 28 mandater til ni, det laveste antallet i partiets historie.

På vippen

Partileder Trygve Slagsvold Vedum framholdt allerede på valgkvelden at Sp ser for en fri rolle i vippeposisjon de neste fire årene. Han er ikke fremmed for samarbeid med den borgerlige blokka for å få gjennom sine saker.

Listhaug sier at Sp og Frp kan samarbeide i saker der de to partiene er enige, men trekker fram et stort men:

– Det er i budsjettene at det avgjøres hvilket skatte- og avgiftsnivå som skal ligge, slår Frp-lederen fast og viser til at det legger sterke føringer på politikken.

Listhaug: – Stor nøtt

– Vi er interessert i å samarbeide fra sak til sak, der vi ser at vi har felles politikk, og der vi kan bidra til å få flertall. Men Vedums store problem er statsbudsjettene. De kommer til å bli en stor nøtt for ham, mener hun.

– Der må han sette seg ned med Rødt, som vi vet er et parti som ønsker store skatteøkninger, og ikke minst MDG, som er i en særklasse når det gjelder pisking og plaging og avgifter. Det blir den store utfordringen til Vedum, sier Listhaug.