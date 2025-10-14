Listhaug utfordret Støre om gjengkrim: Vil du innrømme at du tok feil?

Statsministeren tok temaet om ungdomskriminalitet opp da han innledet dag to av trontaledebatten.

Regjeringen er kompromissløse i møte med barne- og ungdomskriminaliteten, erklærte han, og listet opp tiltak som er satt i gang:

* flere hurtigspor i domstolene

* straffen skjerpes for å bære kniv på gata

* flere plasser i ungdomsenhetene

* én-til-én-oppfølging overfor enkelte unge

* forslag om å endre loven for å åpne for forsterkede barnevernsinstitusjoner

– Snillhet og forståelse

For å stoppe gjengene må man stoppe nyrekrutteringen, fortsatte Støre.

– Av og til har samfunnet møtt unge med misforstått snillhet og overdreven forståelse. Vi er tydelige på at unge mennesker skal møtes med forventninger og ambisjoner, sa han.

Erkjennelsen gjorde lite inntrykk på Frp-leder Sylvi Listhaug. Arbeiderpartiet har i en årrekke forsøkt å latterliggjøre Frp for å advare mot svenske tilstander, sa hun.

Støre har gang på gang beskrevet det som skjer i det norske gjengmiljøet som veldig ulikt det vi ser i Sverige, framholdt Listhaug, og utfordret:

– Vil statsministeren omsider innrømme at han tok feil?

Etterlyste samfunnsvern mot unge kriminelle

Ingen slik innrømmelse kom fra Støre. I stedet mente han at gjengkriminaliteten begynte å øke mens Frp satt i regjering, og viste til at partiet hadde sju justisministre i regjeringsperioden. Dessuten trekker Norge lærdom av kolleger i Sverige og andre land blant annet gjennom politisamarbeid, påpekte han.

Mens Frps jusisminsitre fikk gjennomført mye, har de to justisministrene som har sittet i Støre-regjeringen, ikke gjort noen ting, kontret Llisthaug, som mener de siste ukers hendelser illustrerer at det går i feil retning.

Regjeringen snakker om barns beste, men hvilke barn snakker vi om? spurte hun, og etterlyste samfunnsvern mot kriminelle ungdommer.

– Er det de som ikke kan håndteres på riktig måte, som får herje rundt? Eller er det dem som sitter redde hjemme – som ikke får gå på trening eller skole, sa Listhaug.

