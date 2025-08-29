Listhaug ut mot Høyre og Venstre: – Bidrar bare til å svekke vårt alternativ
Frp-leder Sylvi Listhaug beskylder Høyre og Venstre for å starte en unødvendig krangel om hvem som er statsministerkandidat.
– Jeg tror alle er lei av denne kjeklinga om posisjoner, sier Sylvi Listhaug til TV 2.
Hun sier hun ble overrasket over at Erna Solberg gikk ut og sa Listhaug ikke kunne bli statsminister. Listhaug fremholder at det viktigste for borgerlig side bør være å få skiftet regjering, framfor å krangle om posisjoner. Hun svarer bekreftende på spørsmål om hvorvidt hun tror krangelen bidrar til å svekke borgerlig side.
– Jeg mener dessverre at det at man setter i gang en krangel fra Høyre og Venstres side, det bidrar bare til å svekke vårt alternativ, sier Listhaug.
Og Listhaug har gehør hos grasrota. Frp-ordførere Olav Harald Ulstein i Sykkylven mener Solberg kan «jenke seg litt», skriver Nationen.
– Jeg mener at det er relativt arrogant. Slik jeg ser det, bør alle som går inn i forhandlingene av de fire partiene ha et åpent sinn, sier Ulstein til avisen.
Ordførerne Nationen har snakket med er samstemte om å støtte Listhaug i at Frp ikke må gi slipp på kravet om at det største partiet på borgerlig side må få statsministerposten. De vil også ha uttelling for at partiet nå er større enn Høyre, i motsetning til regjeringssamarbeidet sist gang.
