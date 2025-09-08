Listhaug stemte i Oslo – «veldig lei» av statsminister-spørsmålet

– Magefølelsen er god. Nå skal jeg avgi min stemme, og så håper jeg mange gjør det samme som meg og stemmer Fremskrittspartiet, sa hun til pressen utenfor Hovseter skole i Oslo der hun skulle avgi sin stemme.

Hun fikk også spørsmål om hun er lei av å bli spurt om hvorvidt hun blir statsminister dersom borgerlig side vinner valget.

– Jeg er jo veldig lei, og nå venter jeg på valgresultatet, sa hun, og gjentok som mange ganger tidligere at Frp mener «det er naturlig at det største partiet bør ha statsministeren».