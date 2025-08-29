Listhaug med bønn til Solberg: – La de siste 10 dagene heller handle om reelle politiske diskusjoner
Frp-leder Sylvi Listhaug er lei av å krangle med Erna Solberg (H) om eventuelle regjeringsposter. Nå oppfordrer hun til å stå samlet mot Støre-regjeringen.
Innenriks
– Vær så snill, la de siste 10 dagene heller handle om reelle politiske diskusjoner så vi i fellesskap gjør alt vi kan for å bytte ut Støre-regjeringen, skriver Listhaug i et innlegg på sin egen Facebook-side.
Valgkampen har vært preget av uenigheter på høyresiden over hvem som bør bli statsminister dersom det blir borgerlig flertall. Listhaug har ikke formelt sagt at hun er statsministerkandidat, men har sagt at det er naturlig at det største partiet i et regjeringssamarbeid får statsministeren.
Frp-lederen skriver at hun heller vil snakke om konkret politikk enn å diskutere eventuelle regjeringsposter.
– Jeg tror folk er lut lei av alt maset om posisjoner, og heller vil ha svar på problemer de opplever i sin hverdag, skriver Listhaug videre.
Utspillet fra Listhaug kommer etter at Solberg torsdag avviste mulighetene for at Listhaug blir statsminister etter valget.
– Du klarer ikke nå å regne hjem et borgerlig flertall uten at Høyre blir såpass mye større. Og Høyre, Venstre og KrF, som alle peker på meg, vil da være mye større enn Frp. Dermed er en Høyre-ledet regjering det eneste alternativet til dagens regjering, sier Erna Solberg til Aftenposten.
Hun mener at kranglingen på borgerlig side kommer Jonas Gahr Støre (Ap) og Arbeiderpartiet til gode.
– I et potensielt skrekkscenario for vanlige folks hverdag der Støre blir avhengig av partier som Rødt, SV og MDG, serverer altså Høyre litt av en gavepakke til vår felles motstander Arbeiderpartiet. Det mener jeg er svært uklokt, skriver Listhaug.
