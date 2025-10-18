Listhaug krever unnskyldning for «løgnpropaganda fra Aps trollfabrikk»

Frp-leder Sylvi Listhaug åpnet Fremskrittspartiets landsstyremøte på Quality Airport Hotel Gardermoen lørdag. Der gikk hun til kraftig angrep på Ap.

– På vegne av Frp krever jeg en unnskyldning fra Jonas Gahr Støre og resten av arbeiderbevegelsen for den løgnaktige propagandaen som trollfabrikken på Youngstorget spredte om Frp i valgkampen, sa Listhaug i sin tale.

Hun mener Arbeiderpartiet løy både om Frp, Høyre og sin egen politikk.

– Sannheten er at Arbeiderpartiet i valgkampen løy til sine velgere mot bedre vitende. Arbeiderpartiet har brukt mye tid på å snakke om hvor viktig det er å avdekke bløff og usannheter som blir spredd på nettet. I valgkampen så vi at en av de verste trollfabrikkene fantes hos dem selv, sa Frp-lederen.

Hun trekker fram nestleder Jan Christian Vestres påstander om at Frp ville gjøre barnehager og SFO dyrere som noe av det verste.

– Andre eksempler de brukte, var at vi ville kutte i gratis ferger og fradrag i studielån – som de på det tidspunktet visste at de selv kom til å foreslå å kutte i statsbudsjettet, sier Listhaug – og bringer dermed på bane det heteste temaet i norsk politikk det siste døgnet.

Sa unnskyld

Kritikken har haglet fra alle kanter mot Støre og Vestre. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa fredag at det ikke kan bli budsjettforhandlinger før Ap retter de omstridte sakene.

Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre (Ap) beklaget fredag flere uttalelser de kom med i valgkampen, blant annet om gratis ferje.

– Svaret mitt i Øyposten ble feil, og det ber jeg om unnskyldning for. Jeg burde heller sagt at det viktigste for Arbeiderpartiet er rimelige ferjepriser, og ikke sagt gratis ferje ettersom vi foreslår å endre den ordningen i statsbudsjettet som vi la fram denne uken, skrev Støre til NTB.

Vestre beklaget at han i en valgkampvideo hadde trukket fram ferje-saken og saken om høyresiden og ordningen med sletting av studiegjeld for folk som bosetter seg i landets utkantkommuner.

– Takk, alle som stekte vafler!

En energisk Sylvi Listhaug åpnet imidlertid talen til landsstyret med skryt. Hun takket alle partifeller for å ha stått på i valgkampen og oppnådd partiets beste resultat noensinne.

– Takk til alle kandidater, til alle som sto på stand, som stekte vafler, som delte ut is og som fikk overbevist kollegaer, familie og naboer til å stemme Frp, for dette skal bli moro!

Deretter ble det alvor. Listhaug gjøv løs på det ene temaet etter det andre som partiet er kjent for å prioritere. Hun viet mye tid til kriminalitet og såkalt svenske tilstander, og her langet hun ut mot statsminister Jonas Gahr Støre.

– Strategien denne perioden virker å være nyvinningen: «slik skal vi ikke ha det i Norge». Men du er bra naiv, Støre, om du tror dette stopper Foxtrot-nettverket og unge som er på vei inn i en kriminell løpebane.

Hun mener Norge står ved et veiskille og må ta kraftige grep for å ikke bli det hun kaller det nye Sverige.

Ufravikelige skattekrav

Skatt var et annet tema Frp-lederen brukte tid på. Hun gjorde det klart at et skatteforlik er uaktuelt uten en forutsetning om lavere skatter og avgifter. Frp har to ufravikelige krav i enhver diskusjon om skatt:

– For det første må Arbeiderpartiet vise i høst at de ikke øker skatter og avgifter, heller ikke i statsbudsjettforlik med partier som tror de er Robin Hood. Forskjellen er jo at Robin Hood tok penger fra staten og ga til folk. Sosialistene henter penger fra folk for å gi til staten, sa Listhaug.

– For det andre: Et skatteforlik skal gi lavere skatter og avgifter.

Inntekt, drivstoff og mat

Hun sier den store forskjellen på Ap og Frp er at hennes parti stoler på folk. Frp vil derfor bruke mer av handlingsrommet i norsk økonomi til å gi folk mer frihet gjennom at de får beholde mer av sine egne penger.

– Vi vil kutte i inntektsskatten så det monner, redusere drivstoffavgiftene og halvere matmomsen – i tillegg til at ingen skal betale mer enn 50 øre for strømmen. Tiltak som betyr mye for lommeboka til folk der ute. For i motsetning til Støre, vet vi at folk er bedre i stand til å ta vare på sine egne penger enn det politikere og byråkrater er.