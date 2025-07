Listhaug ble presset på statsministerspørsmål i duell med Støre

Debattleder og politisk journalist i Stavanger Aftenblad, Jonas Vikingstad, ville ha svar på spørsmålet som Listhaug allerede har blitt spurt mange ganger før høstens valg. Men igjen ville ikke Listhaug klargjøre om hun er statsministerkandidat – til tross for at onsdagens debatt, som arrangeres av Ap og Frp, omtales som en statsministerduell.

– Velgerne har hørt om vår strategi i ett og et halvt år, at vi ønsker en regjering med Frp og Høyre, og at vi mener at det er naturlig at det største partiet får statsministeren, sier Listhaug.

Vikingstad fulgte opp med å antyde at Listhaug kunne omtales som en tåkefyrste som ikke vil svare på spørsmålet, men Listhaug svarte at strategien var enkel å forstå.

Debattlederen konkluderte med et «tja» på spørsmålet alle lurer på.

Annonse

Valgkampens første statsministerduell går av stabelen 40 dager før valgdagen 8. september.

Rundt 1500 brukere fulgte debatten live på Arbeiderpartiets Facebook-side, og rundt 1100 brukere fulgte med på Fremskrittspartiet sin Facebook-side. Samtidig har flere andre medier egen sending av debatten.

(NTB)