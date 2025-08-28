Lisa Cook til søksmål mot Trump

Styremedlem i USAs sentralbank Lisa Cook saksøker president Donald Trump etter at han ga henne sparken. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

I sakspapirene som er levert til retten torsdag, heter det at avskjedigelsen er ulovlig, og at det er første gang noe slikt skjer i sentralbankens historie. Cook krever å fortsette i stillingen og varslet alt tirsdag at hun vil gå til retten.

Søksmålet innebærer også at Cook krever at sentralbankens uavhengighet sikres, slik Kongressen har bestemt.

Trump kunngjorde mandag at han hadde gitt Cook sparken på grunn av en angivelig svindel med boliglån.

Beslutningen er en klar opptrapping i Trumps forsøk på å få kontroll over sentralbanken Federal Reserve. Han har lenge presset sentralbanksjef Jerome Powell til å sette ned renten, noe Powell ikke vil fordi det kunne øke inflasjonen.