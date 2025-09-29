Lillestrøm leverte festfotball i storseier – rykket opp

Thomas Lehne Olsen scoret for Lillestrøm i oppgjøret mot Moss. Foto: Annika Byrde / NTB

LSK har tidvis herjet med konkurrentene i 1. divisjon denne sesongen og sikret opprykket med seks kamper igjen å spille. Ingen kan vippe laget ned fra førsteplassen.

I nyere tid har Brann vært raskest på å sikre opprykk fra 1. divisjon. Bergenserne brukte 23 kamper i 2022.

Lillestrøm trengte bare ett poeng mot Moss mandag, men Thomas Lehne Olsen (to mål), Harald Woxen, Markus Karlsbakk og Salieu Drammeh sørget for at kanarifuglene vant oppgjøret med klar margin.

Det var lagets 19. seier denne sesongen. De fem øvrige kampene har endt uavgjort.

Aalesund-tap

Sigurd Grønli reduserte for Moss i oppgjøret.

Lillestrøm tok seg også i 2020 rett opp til Eliteserien igjen etter nedrykket året i forveien.

Med opprykket i boks kan LSK nå se mot desember. Da venter Sarpsborg i cupfinalen.

Kjetil Rekdal og Aalesund jakter også opprykk, men måtte tåle 0-1-tap for Odd på bortebane. Tobias Svendsen ble matchvinner.

Strafferop

Aalesund ropte flere ganger på straffespark i oppgjøret, men fikk det ikke.

– I tre situasjoner synes jeg AaFK har gode argumenter, sa TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

AaFK-profilen Mathias Christensen ble før pause utvist etter å ha pådratt seg to gule kort. AaFK ligger på femteplass med 38 poeng.

Lyn er for fullt inne i kampen om direkte opprykk og slo Hødd 1-0 på bortebane mandag. Lyn (fjerdeplass), Kongsvinger (tredje) og Start (andre) har alle 41 poeng med seks kamper igjen.

Ranheim slo Raufoss 2-1 på bortebane tross et rødt kort. Ranheim har 38 poeng i opprykkskampen, mens Raufoss kjemper om å unngå nedrykkskvalifisering.