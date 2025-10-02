– Likestilling kan ikke gå for langt

Midt under ordstriden om likestilling går AUF-leder Gaute Skjærvø ut i pappaperm. Han og nestleder Nimrah Ramzan mener premisset for debatten er feil.

AUF-leder Gaute Skjærvø med datteren Kaisa. Torsdag går han ut i foreldrepermisjon.

Innenriks

Journalist
Publisert
Lesetid: 5 min

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Jeg sitter her som et resultat av likestillingskampen, sier Skjærvø til Dagsavisen, som har med seg datteren Kaisa på sin siste dag på jobb før han går ut i foreldrepermisjon.

– For to generasjoner siden handlet den blant annet om å få kvinner ut i arbeid. Nå ser man konsekvensen av det, som gjør at kona mi kan være på jobb når jeg får være med datteren min. Det er bra også for meg.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

nyheter likestilling innenriks gaute børstad skjervø nimrah ramzan auf foreldrepermisjon auf - arbeidernes ungdomsfylking arbeiderpartiet
Powered by Labrador CMS