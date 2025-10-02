– Likestilling kan ikke gå for langt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Jeg sitter her som et resultat av likestillingskampen, sier Skjærvø til Dagsavisen, som har med seg datteren Kaisa på sin siste dag på jobb før han går ut i foreldrepermisjon.

– For to generasjoner siden handlet den blant annet om å få kvinner ut i arbeid. Nå ser man konsekvensen av det, som gjør at kona mi kan være på jobb når jeg får være med datteren min. Det er bra også for meg.