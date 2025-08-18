Prosjektet Bokstart vil fange leselysten til barna så tidlig som mulig. Ask (7 måneder), her avbildet i april i år, er allerede i gang med å sluke bøker. FOTO: Hilde Unosen

Dere jobber for å skape leselyst. Er dette penger som monner til å få fart på lesingen?

– Det er jo helt fantastisk at regjeringen setter fokus på lesing og ønsker at vi skal være i verdenstoppen. Og én milliard høres som veldig mye penger, men det er fordelt på fire år og blir da 250 millioner i året. De har sagt at de vil øke innkjøpet av skolebøker, skjønnlitteratur og faktabøker. Det er veldig bra at det settes av mer penger. Men, med over 630.000 grunnskoleelever ser jo vi som jobber med dette, og kjenner behovet, at det ikke holder. Men jeg vil si det er en god start.



Hva synes du om budskapet fra regjeringen – er det inspirerende å sikte mot verdenstoppen?