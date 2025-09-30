Lengter hjem til vind og regn i vest
Aslak Sira Myhre syns det er greit å slutte i en jobb mens folk ennå syns det er trist at han drar.
Aslak Sira Myhre slutter som nasjonalbibliotekar og begynner i ny jobb 1. januar 2026.
FOTO: Carina Johansen
Navn i nyhetene
Fra nasjonalbibliotekar i Oslo til konserndirektør i Rogaland? Litt av et krumspring?
– Jeg skjønner jo at det kan se ut
som et krumspring, men det er ikke så mye et krumspring for meg. Jeg har vært opptatt av industri og digital
infrastruktur så lenge jeg kan huske. De siste 15 årene
har jeg vært i Stavanger og Rogaland og holdt foredrag om sånne spørsmål, og
engasjert meg i dette. Hjemme i Rogaland tror jeg de vet dette. Men jeg tror nok at dette er overraskende for de som
bare kjenner meg fra kulturlivet.
Ja, for du har vært lenge i kulturbransjen nå, og har bak deg 11 år som nasjonalbibliotekar?