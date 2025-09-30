Lengter hjem til vind og regn i vest

Fra nasjonalbibliotekar i Oslo til konserndirektør i Rogaland? Litt av et krumspring?



– Jeg skjønner jo at det kan se ut som et krumspring, men det er ikke så mye et krumspring for meg. Jeg har vært opptatt av industri og digital infrastruktur så lenge jeg kan huske. De siste 15 årene har jeg vært i Stavanger og Rogaland og holdt foredrag om sånne spørsmål, og engasjert meg i dette. Hjemme i Rogaland tror jeg de vet dette. Men jeg tror nok at dette er overraskende for de som bare kjenner meg fra kulturlivet.

Ja, for du har vært lenge i kulturbransjen nå, og har bak deg 11 år som nasjonalbibliotekar?